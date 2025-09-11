Intea utökar och förlänger med Polismyndigheten i Linköping

Intea och Polismyndigheten har träffat avtal om att utöka verksamhetsytorna i Linköping för polisens nationella forensiska centrum, NFC, med drygt 5 000 kvadratmeter. Samtidigt förlängs befintligt hyresavtal med 15 år.

Polismyndigheten hyr sedan 2001 verksamhetslokaler för NFC om drygt 14 900 kvadratmeter LOA på Garnisonsområdet i Linköping till ett årligt hyresvärde om 33,3 miljoner kronor med 85 procent KPI-indexering. Verksamheten har behov av laborationsyta på Garnisonsområdet, nära Region Öst. Detta skapas nu genom en tillbyggnation om 5 050 kvadratmeter i direkt anslutning till de befintliga lokalerna. När de nya verksamhetsytorna står färdiga kommer förhyrningen att omfatta cirka 20 000 kvadratmeter LOA.

Det årliga hyresvärdet för den totala förhyrningen beräknas uppgå till 49,5 miljoner kronor med 70 procent KPI-indexering. Investeringen för de tillkommande ytorna beräknas uppgå till 235 miljoner kronor. Avtalstiden är 15 år från den tidpunkt då tillbyggnaden står klar, preliminärt Q1 2028.

När de nya ytorna står klara kommer Polismyndighetens totala förhyrning på Garnisonsområdet att uppgå till cirka 50 000 kvm LOA.

– Vi är glada över den strategiska utökningen av NFC:s förhyrning på området och över det fina samarbetet med Polismyndigheten. Garnisonen fortsätter att förtätas på ett positivt sätt och genom tillbyggnationen skapas fler toppmoderna lokaler för de samhällsviktiga verksamheterna som bedrivs på området, säger Johan Elwing, vd Intea Linköping.

I maj vann den nya detaljplanen för Garnisonsområdet laga kraft och därigenom har nya byggrätter om 66 000 kvadratmeter tillskapats på området, vilket innebär att både befintliga och nya hyresgästers lokalbehov kan tillgodoses inom området under lång tid framöver.

Hyresavtalet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.