Humlegården i jätteuthyrning i Solna strand

Humlegården har tecknat ett sexårigt avtal med Socialstyrelsen avseende lokaler om cirka 17 600 kvadratmeter i Greenhouse i Solna strand. Inflyttning sker våren 2027.

Nu står det klart att Humlegårdens satsning Greenhouse på Korta gatan 10 i Solna blir ny hemvist för Socialstyrelsen. Här har Humlegården renoverat och moderniserat en befintlig byggnad med ett stort fokus på återbruk. Resultatet är moderna kontor i en miljö som bjuder på såväl puls och energi som avkoppling och fokus och där grönskan är ständigt närvarande.

Socialstyrelsen har tecknat ett sexårigt avtal avseende lokaler som sträcker sig över cirka 17 600 kvadratmeter. Utöver kontorsytor innehåller fastigheten även reception, mötes- och konferensrum för upp till 135 personer, loungeytor, matsal samt takterrasser. Fastigheten certifieras enligt BREEAM In-Use, nivå very good.

– Vi är mycket glada över att få hälsa Socialstyrelsen välkomna till Solna strand och till oss på Humlegården. Vi ser etableringen som ett kvitto på platsens attraktivitet och att vårt erbjudande i Greenhouse möter dagens höga krav på flexibla och genomtänkta miljöer som stöttar moderna arbetssätt. Socialstyrelsens stora fokus på hållbarhet gör också att Greenhouse känns som en bra matchning mot deras behov, då vår utveckling av fastigheten har präglats av höga ambitioner inom exempelvis cirkularitet och energi, säger Anneli Jansson, VD på Humlegården Fastigheter.