HSB Skåne säljer i Lund

Fastigheterna Lund Sandstenen 1 och Sandstenen 2 har per den 1 oktober 2025 tillträtts efter försäljning genom bolagsöverlåtelse. Försäljningen av fastigheterna är ett led i HSB Skånes omlokalisering till nya kontorslokaler i Lund.

Sandstenen 1 kommer under sommar 2026 att tomställas och bli tillgänglig för ny hyresgäst, fastigheten omfattar cirka 2400 kvadratmeter byggnadsarea. Sandstenen 2, cirka 1800 kvadratmeter, är till stora delar uthyrd till tre externa hyresgäster men även här kommer en lagerlokal om cirka 500 kvadratmeter bli vakant under hösten 2025.

Relier Syd har förmedlat försäljningen på uppdrag av HSB Skåne. Köparen är en privat fastighetsföretagare.