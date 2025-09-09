HSB Malmö köper mark för bostadsprojekt i Svedala

HSB Malmö har köpt mark i centrala Svedala. Markförvärvet omfattar två kvarter med cirka 45 bostäder och är beläget i området Segestrand, nära till service, skola och kollektivtrafik.

– Vi är glada att förvärva mark på ett så centralt läge i Svedala, säger Michael Carlsson, VD på HSB Malmö.

De två kvarteren är områdets sista byggbara tomter och viktiga för både Segestrands färdigställande och Svedalas utveckling.

– Att fler bostäder planeras i centrala Svedala är ett viktigt steg i kommunens utveckling. Det underlättar för fler att bosätta sig här, stärker vår attraktivitet, och bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar och levande kommun, säger Johan Lundgren, kommundirektör.

Den planerade bostadsrättsföreningen kommer att bestå av ett fyravåningshus med gemensamma ytor som främjar gemenskap och trivsel. Längs Järnvägsgatan planeras dessutom en lägre byggnad i två plan med radhuskaraktär, där bostäderna är fördelade mellan markplan och våning två.

– Våra medlemmar har länge efterfrågat nyproducerade bostäder i Svedala. Efter mer än 20 år kan vi nu åter erbjuda nya bostadsrätter på orten, säger Michael Carlsson.

Under de närmsta månaderna inleds arbetet med att utforma bostäderna och säljstart är preliminärt under 2027.

Fakta

Upplåtelseform: bostadsrätt

Antal bostäder: cirka 45, både i flerfamiljs- och radhus

Antal rum: 2-4 rok

Planerad säljstart: 2027

Miljöceritifiering: Miljöbyggnad Silver