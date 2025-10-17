Transaktioner

HP Boende förvärvar byggrätter i Södra Änggården för 90 bostäder

HP Boende köper av Skanska i Södra Änggården. Bild: HP Boende.
Av: Redaktionen

HP Boende har förvärvat byggrätter av Skanska i Göteborgs nya stadsdel Södra Änggården. Projektet omfattar 6 650 kvadratmeter.

HP Boende, med säte i Jönköping, arbetar med fastighetsutveckling av bostadsprojekt i södra Sverige. Nu har bolaget alltså förvärvat byggrätter i Södra Änggården i Göteborg för utveckling cirka 90 bostäder

Projektet har, enligt HP Boende, ett attraktivt läge i området och omfattar 6 650 kvadratmeter BTA. Det sträcker sig över 16 våningar och kommer att bli, menar bolaget, en profilbyggnad i området.

– Vi är glada över möjligheten att vara delaktig i utvecklingen av Södra Änggården tillsammans med marknadens ledande aktörer, skapa en attraktiv levande stadsdel och stärka vår position i Västsverige, säger Carolina Axelsson, vd för HP Boende.

