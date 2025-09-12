Hines köper åtta industrifastigheter

Hines utökar sin svenska portfölj genom ett förvärv av en portfölj innehållande åtta industrifastigheter fördelade mellan Stockholm och Göteborg. Förvärvet görs för fonden Hines European Core Fund (HECF).

Transaktionen omfattar åtta fastigheter belägna i främsta delmarknader i Göteborg och Stockholm och representerar Hines andra industriförvärv i Sverige sedan företagets inträde på den svenska marknaden 2024. Hines har tagit affären i hamn efter hårt arbete av Alexander Sjögren med team.

Portföljen, med en total uthyrningsbar yta på 70 500 kvadratmeter, är strategiskt positionerad nära kritisk infrastruktur, inklusive Göteborgs hamn och Arlanda flygplats. Med en robust uthyrningsgrad på 96 procent per september 2025 stöds fastigheterna av stark efterfrågan från hyresgäster inom fordons-, logistik- och telekommunikationsindustrin – sektorer som Hines menar tenderar att ge motståndskraftiga kassaflöden och långsiktig tillväxtpotential.

– Vi tror att nuvarande prisnivåer erbjuder en attraktiv inträdespunkt till en marknad där vi ser mycket stark fundamenta. Vi är glada att kunna dra nytta av dessa förhållanden med fondens tredje förvärv i Sverige sedan början av 2025, säger Simone Pozzato, fondförvaltare för HECF.

– Detta förvärv är ett viktigt tillskott till Hines portfölj i Norden.Dessa tillgångar stärker inte bara vår befintliga nordiska plattform utan främjar också vår långsiktiga strategi att bygga skala på högpresterande industriella platser över hela Europa, där vi ser en stor potential för hållbar tillväxt och värdeskapande, säger Hines Nordenchef Staffan Unge.

Hines rådgavs av Lindahl, SEP, PWC och Croisette/Knight Frank.

CBRE Sverige agerade exklusiv transaktionsrådgivare till säljaren.