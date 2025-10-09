Higab har köpt Kajskjul 8

Higab är ny ägare till Kajskjul 8 vid Packhusplatsen i Göteborg. Även Kajskjul 8 ½ förvärvades samtidigt.

– Genom förvärvet kan vi långsiktigt ta hand om och utveckla byggnaderna, samtidigt som vi fortsätter att skapa möjligheter för evenemang och upplevelser som berikar göteborgarnas vardag, säger Per-Henrik Hartmann, vd för Higab.

Det är kommunfullmäktige som har beslutat att kajskjulen ska tas över av Higab från dotterbolaget Älvstranden Utveckling AB. Bakgrunden är att man bedömde att de passade bättre in i bolagets bestånd som består av ett stort antal kulturhistoriska byggnader i Göteborg. Efter beslut i Higabs styrelse bytte kajskjulen ägare den 1 oktober.

– Vårt uppdrag är att se till att göteborgarna kan fortsätta använda och uppskatta hus som betyder mycket för staden. Kajskjulen är ett bra exempel på byggnader som både berättar om hamnens historia och erbjuder upplevelser här och nu.

Kajskjul 8 byggdes 1885 och användes ursprungligen för omlastning i Göteborgs hamn, där man förvarade allt från siden, kryddor och te till trä och malm. Efter att huset föll i glömska under lång tid så rustades det upp inför friidrotts-VM 1995 och blev en scen för shower och event. Kajskjul 8 är en av få äldre bevarade hamnbyggnader i Göteborg. Några andra är Kajskjul 205 och 207 vid Lilla Bommen som också ägs och förvaltas av Higab.

Kajskjul 8½ byggdes 1994 och består av verkstad och kontor för museet Maritiman.

Att Higab är ny fastighetsägare innebär inte några förändringar för de nuvarande hyresgästerna, som behåller gällande avtal och lokalytor.