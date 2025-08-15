HFAB har sålt tre fastigheter i Kvibille

Det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstads Fastighets AB, har sålt tre fastigheter med sammanlagt nio lägenheter i Kvibille. Köpeskillingen uppgår till 3,2 miljoner kronor. Köparen R.M. Fastighetsförvaltning tillträder fastigheterna den 1 oktober 2025.

Två av fastigheterna ligger på Skyttebolsvägen och omfattar Kvibille 5:11 och 5:13. De består av två villaliknande byggnader med två lägenheter i varje byggnad. Den tredje fastigheten, Kvibille 6:3, är ett mindre hyreshus med fem lägenheter. Denna fastighet ligger på Göteborgsvägen, intill Gästgivaregården.

Fastigheterna lades ut till försäljning i oktober förra året. Den 13 augusti skrev HFAB och R.M. Fastighetsförvaltning köpeavtal. Köpeskillingen uppgår till 3,2 miljoner kronor och den nya ägaren tillträder den 1 oktober 2025.

– Vi är nöjda. Det känns tryggt att sälja till ett lokalt fastighetsbolag som kommer att förvalta fastigheterna vidare, säger Christian Kylin, vd på HFAB.

Familjeföretaget R.M. Fastighetsförvaltning ägs av de två bröderna Erko och Bajro Mujanovic som är uppvuxna i Getinge.

– Vi ser fram emot att utöka vårt fastighetsbestånd. I dag har vi flerfamiljshus i Halmstads tätort. Detta blir våra första fastigheter i Kvibille och utanför Halmstad, säger Erko Mujanovic.

Berörda hyresgäster har fått information om försäljningen och sin nya hyresvärd.

Från och med oktober har HFAB åtta lägenheter i Kvibille. Det är inte ovanligt att HFAB säljer fastigheter, eftersom detta ingår i ägardirektivet från Halmstads kommun.