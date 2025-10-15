Hemsö utvecklar nytt kommunalt äldreboende i Linköping

Hemsö har ingått ett 20-årigt hyresavtal med Linköpings kommun för ett nytt äldreboende med 80 platser och en uthyrningsbar yta om 6 550 kvadratmeter. Investeringen uppgår till 210 miljoner kronor.

Äldreboendet utvecklas i stadsdelen Djurgården i Linköping, ett nytt stadsutvecklingsområde i nära anslutning till både stadskärnan och naturområden. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer den att omfatta 3 000 nya bostäder, skolor, förskolor, vårdcentral, idrottsplatser och ett brett serviceutbud.

– Linköpings kommun har behov av nya vårdboenden och Lejonfastigheter jobbar nära vård- och omsorgsförvaltningen med att lösa behoven. Det vanliga är att Lejonfastigheter själva bygger och äger sina fastigheter men ibland tar vi hjälp av marknaden för att lösa behoven. Vi är glada över att få möjligheten att jobba tillsammans med Hemsö i detta projekt, säger Micael Antamo, vd för Lejonfastigheter.

– Vi ser fram emot att få bidra med fler äldreboendeplatser i Linköping. Vi har redan en nära relation med kommunen, som är hyresgäst i flera av våra fastigheter både inom äldreomsorg och utbildning. Det skapar goda förutsättningar för ett tryggt och effektivt samarbete i utvecklingen av det nya äldreboendet. Vi ser också fram emot att samarbeta med RO-Gruppen, som bygger det nya boendet, säger Jonas Jalkander, projektutvecklare på Hemsö.

Byggstart är planerad till sommaren 2026 och inflyttning är beräknad till sommaren 2028. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad 4.0, med målsättning att uppnå nivå Guld på energianvändning.