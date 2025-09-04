Hard Rock Café öppnar ny restaurang hos Hufvudstaden

Hufvudstaden har tecknat ett hyresavtal med Hard Rock International för en restauranglokal om cirka 600 kvadratmeter i Orgelpipan 7 på Vasagatan 26.

– Vi är mycket glada över att Hard Rock Cafe har valt Hufvudstadens fastighet på Vasagatan för sin nya etablering i Stockholm. Med sitt starka varumärke och internationella attraktionskraft kommer Hard Rock Cafe Stockholm att stärka Vasagatan som en central affärsgata och mötesplats i stadens hjärta, säger Emanuel Westin, Chef Affärsutveckling, Retail på Hufvudstaden.

De senaste åren har området kring Vasagatan genomgått en tydlig förvandling med ett växande utbud av service och handel. Den nya restaurangen ses som ett välkommet tillskott och en naturlig mötesplats som ytterligare bidrar till Vasagatans dynamiska stadsliv.