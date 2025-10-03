Hanna Pettersson återvänder till Okidoki

Arkitekten och affärsutvecklaren Hanna Pettersson återvänder och kliver in i rollen som ny studiochef för kommerisella fastigheter på Okidoki, ett av byråns snabbast växande affärsområden.

Hanna Pettersson är en av Okidokis många återrekryteringar, en verifiering av byråns förmåga att locka till sig kompetenta medarbetare. Med arkitektutbildningar från Lunds tekniska högskola och på ETSAB, en av Spaniens mest prestigefyllda tekniska högskolor, har Hanna Pettersson en bred blick på branschen. Hon arbetade under flera år på arkitektbyrå i Barcelona, och har även drivit eget. 2012 klev hon in som gruppchef och uppdragsansvarig arkitekt på Okidoki och hon bland annat var med och utvecklade Prioritet Serneke arena. Sedan 2019 har hon varit kopplad till Semrén & Månsson, de senaste åren som affärsutvecklingschef och studiochef där hon bland annat drivit projekt som Goco House, signaturbyggnaden för Goco Health innovation city.

– Jag återvänder till Okidoki för att jag tror på den starka och generösa arkitektur vi skapar här. Rum och byggnader som inte bara är vackra, utan som också bygger stad, varumärken och platser som ger avtryck. Ser också fram emot att i nära samarbete med Atelier kunna expandera bra ideer till helhetsupplevelser, där arkitektur och kommunikation kan samverka på riktigt, 1+1 blir 3, säger Hanna Pettersson.

Okidokis studio för kommersiella fastigheter arbetar huvudsakligen med emblembyggnader som kontor och hotell och ombyggnationsprojekt av vackra kulturhistoriska byggnader och miljöer. Gemensamt för byråns projekt är starka koncept som ofta stärker identiteten för hela närmiljön, påverkar prisbilder, skapar nya flöden av människor och ökar attraktionen för andra aktörer att etablera sig eller utveckla sina fastigheter. Med Hanna Pettersson som ny studiochef över affärsområdet planerar Okidoki att expandera ännu offensivare 2026.

– Vi välkomnar Hanna tillbaka efter att ha legat i träning i några år. Hon har just den där förmågan att expandera vår affär i ett av våra kärnområden, säger vd Fredrik Hansson.