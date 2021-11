Katarinahuset sett från Mälarterrassen. Visionsbild. Bild: DBOX/Foster + Partners

Gullers Grupp flyttar till nya Slussen

Uthyrning Slussens utveckling från trafikplats till mötesplats fortsätter och Atrium Ljungbergs ombyggnad av Katarinahuset är en viktig pusselbit. Nu står det klart att Gullers Grupp, en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer, väljer området som ny bas i Stockholm.

Gullers Grupp är Sveriges ledande byrå för samhällsaktörer och erbjuder tjänster inom hållbarhet, berättelse, teknik och ledarskap. Företaget är inne i en kraftfull tillväxt och har på fem år fördubblat sin storlek. När resan nu fortsätter söker man nya lokaler för sin verksamhet i Stockholm. Valet har fallit på Katarinahuset vid Slussen och under slutet av 2022 kommer företaget att flytta in på 1200 kvadratmeter moderna lokaler med en fantastisk utsikt över Gamla stan och Djurgården.

– Gullers Grupp är på väg framåt och i den utvecklingen passar det väldigt bra att göra Slussen till vår nya bas i Stockholm. Det är en plats i rörelse som vi tror kommer passa våra medarbetare och våra uppdragsgivare, säger Ulf Dahlqvist, vd för Gullers Grupp.



Slussen har varit en central plats ända sedan Stockholm grundades. Slussen utvecklas från trafiklösning till mötesplats när bilar och bussar flyttar under mark och kajstråk och en park växer fram. En modern stadsmarknad som lockar med en mängd restauranger, från enkel street food till fine dining, en ny handelsplats, levande torg och moderna kontorsytor. Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsägarna vid Slussen och tar aktiv del i utvecklingen av platsen.

– Att Gullers Grupp flyttar till Katarinahuset är ett kvitto på nya Slussens attraktivitet. Jag är övertygad om att de kommer trivas i sina nya lokaler och tillföra området spännande kompetenser och möten, säger Camilla Waxin, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.

