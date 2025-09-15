Global koncern flyttar till Ångbåtsbron i Malmö

Executive Property har tecknat hyresavtal med den internationella koncernen ECIT Services AB i kontorsfastigheten Ångbåtsbron i Malmö.

ECIT Services erbjuder produkter och tjänster inom ekonomi, IT och affärslösningar och ingår i ECIT-koncernen. ECIT finns i elva länder med 110 kontor och totalt har hela koncernen cirka 3000 medarbetare.

ECIT flyttar sommaren 2026 till nya kontorslokaler på Ångbåtsbron i Malmö.

– För att stärka samarbetet, effektivisera våra verksamheter och skapa en modern arbetsmiljö samlokaliseras våra tre kontor till en gemensam plats i Malmö. Med cirka 100 medarbetare under ett tak skapar vi förutsättningar för ökad kunskapsdelning, tydligare samverkan och en arbetsplats som stödjer både vår tillväxt och våra medarbetares trivsel. Vi har en bra och konstruktiv process med Executive Property och har nu ett stort förtroende för det fortsatta arbetet med färdigställandet av lokalen inför inflyttningen nästa sommar. Vi ser mycket fram mot att samla våra verksamheter inom Lön, Redovisning och IT i Malmö under samma tak i Ångbåtsbron, säger Jens-Oskar Göransson, VD på ECIT Services AB.

Ångbåtsbron är en välkänd och historisk kontorsfastighet med anor från 1930-talet. Fastigheten har ett direkt havsläge med flera balkonger och terrasser och ligger enbart några minuters promenad från Malmö C, i Malmös mest spännande utvecklingsområde Nyhamnen.

Ångbåtsbron är hållbarhetscertifierad enligt Breeam In Use, Very Good, och erbjuder en ljus och genomgående entré med cykelrum och tillhörande dusch- och omklädningsrum. Några hyresgäster i fastigheten är Knightec, Kährs, Pragati, Fyrklövern, NE och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

– Sedan vi tog över fastigheten 2020 har vi gjort flera moderniseringar med bland annat en ny välkomnande entré till fastigheten samt nytt kontor och eventcenter till Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Till ECIT kommer vi att genomföra en total ombyggnad av deras lokal med ny teknik och nya ytskikt. Det känns härligt att kunna erbjuda dem ett nytt hållbart kontor. Vi fortsätter även utveckla fastigheten med en utbyggnad av fastighetens entréplan som med utbyggnaden får en underbar utsikt mot havet samt den nya cykelloungen. Ännu finns det lediga lokaler i fastigheten och är ni intresserade så berättar vi gärna mer säger Jessica Andersson, uthyrningsansvarig på Executive Property.