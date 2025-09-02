Fyra nya uthyrningar i Platzers Mimo

Platzer stärker uthyrningsgraden i fastigheten Mimo i Mölndal till 88 procent genom fyra nya hyresavtal med aktörer inom IT, transport, teknik och service. Uthyrningarna visar på en stark efterfrågan och bidrar till långsiktigt stabila kassaflöden.

– Vi är glada att välkomna Enera, Nordic Bulkers, Kiona och Adams café till Mimo. Att de väljer Mölndal och vår fastighet bekräftar vår strategi att utveckla attraktiva kontors- och servicefastigheter i områden med stark tillväxt, säger Caroline Norström, tf affärsområdeschef kontor på Platzer.

Platzer har under de två senaste kvartalen tecknat fyra nya hyresavtal i fastigheten Mimo i Mölndal. Uthyrningarna innebär att fastigheten nu fylls med ännu fler verksamheter och stärker sin ställning som en attraktiv mötesplats för både företag och besökare. Fastigheten uppnår nu en ekonomisk uthyrningsgrad om 88 procent.

Enera International (IT) 338 kvadratmeter, treårigt avtal, inflyttning oktober 2025.

(IT) 338 kvadratmeter, treårigt avtal, inflyttning oktober 2025. Nordic Bulkers (transport) 448 kvadratmeter, femårigt avtal, inflyttning oktober 2025.

(transport) 448 kvadratmeter, femårigt avtal, inflyttning oktober 2025. Kiona (teknik) 448 kvadratmeter, fyraårigt avtal, inflyttning andra kvartalet 2026

(teknik) 448 kvadratmeter, fyraårigt avtal, inflyttning andra kvartalet 2026 Adams café (service) 420 kvadratmeter, femårigt avtal, inflyttning våren 2026.

Platzer förvärvade fastigheten från NCC i december 2024. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Excellent. Vid tillträdet var den kontrakterade uthyrningsgraden cirka 80 procent. En hyresgaranti erhålls 2025 för icke uthyrda ytor.

Fastigheten Mimo (Kungsfisken 7) omfattar 32 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är centralt belägen i Mölndals innerstadmed närhet till både resecentrum och natur. Fastigheten omfattas av en befintlig byggnad samt en nyproducerad del om två kontorsbyggnader med 18 respektive 11 våningar. Hyresgäster i Mimo är bland annat Kappahls huvudkontor, Siemens, SATS och Axfood.