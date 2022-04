Foodora väljer Brädstapeln 13 på Fleminggatan 20 i Stockholm för sitt nya huvudkontor.

Foodoras nya huvudkontor till NCAP på Fleminggatan 20

Uthyrning Foodora flyttar in på drygt 4000 kvadratmeter i NCAP:s (Nordic Investment & Capital Partners) lokaler i fastigheten Brädstapeln 13 på Fleminggatan 20 på Kungsholmen i Stockholm.

Gate46 har återigen arbetat som rådgivare åt Foodora i processen att säkra ett nytt kontor. Förra gången var det på Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm. Prioriteringar i projektet har utöver läge, kostnad och kvalitet även varit tid, flexibilitet och riskminimering.

– Vi växer på både bredden och tvären just nu. Jag är glad att gate46 har kunnat hjälpa oss att hitta ett huvudkontor där vi kan fortsätta vår starka tillväxtresa, säger Joakim Slettengren, vice vd Foodora Sverige.



Lokalen förmedlades via det digitala ekosystemet Portally, som matchar fastighetsägare och hyresgäster.



– Det har varit fantastiskt roligt och inspirerande att få jobba med Foodoras ledning i det här projektet. Vi är stolta över att åter igen få förtroendet att vara rådgivare till ett så lösningsorienterat och snabbfotat bolag som Foodora. Genom ett gott samarbete har vi lyckats hitta för Foodora den bästa tillgängliga arbetsplatsen, säger Sophia Tönne, Head of Workplace Management på Gate46.



- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

