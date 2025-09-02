Fokus Nordic förvärvar Åkermyntan centrum för Nordea Liv & Pensions räkning

Tillsammans med Nordea Liv & Pension har Fokus Nordic genomfört förvärvet av Åkermyntan Centrum i Stockholm. Säljare är Artmax.

Åkermyntan centrum – ett lokalt köpcentrum beläget i hjärtat av Hässelby villastad – omfattar cirka 9 500 kvadratmeter uthyrbar yta. Ankarhyresgäster i centrumet inkluderar två livsmedelsbutiker, Ica och Lidl, samt offentligt finansierade verksamheter. Tillsammans motsvarar dessa över 70 procent av de totala hyresintäkterna.

– Åkermyntan Centrum kompletterar Nordea Liv & Pensions fastighetsportfölj på ett utmärkt sätt. Vi ser potential i att vidareutveckla handelsutbudet och samtidigt stärka byggnadens miljöprofil, säger Patrik Westerberg, Fund Manager på Fokus Nordic.

– Vi är väldigt glada över att ha genomfört denna senaste transaktion. Uppdraget med Nordea Liv & Pension sträcker sig tillbaka till 2004 och förvärvet av Åkermyntan Centrum markerar både parters ambition att tillsammans fortsätta bygga och förädla Nordea Liv & Pensions fastighetsportfölj, säger Tonny Nielsen, vd för Fokus Nordic.

Nordea Liv & Pensions rådgivare i transaktionen har varit Setterwalls, KPMG och Anthesis.

CBRE var rådgivare till Artmax.