Transaktioner

Fokus Nordic förvärvar Åkermyntan centrum för Nordea Liv & Pensions räkning

Bild: Istock
Av: Redaktionen

Tillsammans med Nordea Liv & Pension har Fokus Nordic genomfört förvärvet av Åkermyntan Centrum i Stockholm. Säljare är Artmax.

Åkermyntan centrum – ett lokalt köpcentrum beläget i hjärtat av Hässelby villastad – omfattar cirka 9 500 kvadratmeter uthyrbar yta. Ankarhyresgäster i centrumet inkluderar två livsmedelsbutiker, Ica och Lidl, samt offentligt finansierade verksamheter. Tillsammans motsvarar dessa över 70 procent av de totala hyresintäkterna.

– Åkermyntan Centrum kompletterar Nordea Liv & Pensions fastighetsportfölj på ett utmärkt sätt. Vi ser potential i att vidareutveckla handelsutbudet och samtidigt stärka byggnadens miljöprofil, säger Patrik Westerberg, Fund Manager på Fokus Nordic.

– Vi är väldigt glada över att ha genomfört denna senaste transaktion. Uppdraget med Nordea Liv & Pension sträcker sig tillbaka till 2004 och förvärvet av Åkermyntan Centrum markerar både parters ambition att tillsammans fortsätta bygga och förädla Nordea Liv & Pensions fastighetsportfölj, säger Tonny Nielsen, vd för Fokus Nordic.

Nordea Liv & Pensions rådgivare i transaktionen har varit Setterwalls, KPMG och Anthesis.

CBRE var rådgivare till Artmax.

CBRE Sweden på Branschguiden

På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrådgivning som gör det möjligt för våra kunder att blomstra – i hela världen. CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA. Företaget har runt 80 000 anställda och fler än 450 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. I Sverige har CBRE kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med runt 300 anställda. Vi delar med oss av vår erfarenhet, kunskap och vår vardag på CBRE Swedens konton i Sociala medier, vår blogg www.sverigesfastighetsblogg.se och vår hemsida www.cbre.se Välkommen till CBRE!
Anthesis Artmax cbre Fokus Nordic KPMG Nordea Nordea Liv Patrik Westerberg Setterwalls Stockholm Tonny Nielsen

Läs också