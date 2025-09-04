Fem nya företag flyttar till Pedagogen Park

Aspelin Ramm Fastigheter har tecknat hyresavtal med fem nya hyresgäster i kontorshuset Parkhus 4. Totalt omfattar hyresavtalen 2 163 kvadratmeter med inflyttning under hösten och vintern efter anpassningar utifrån de nya hyresgästernas önskemål och behov. – Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt stark i Pedagogen Park trots en utmanande fastighetsmarknad. Fem nya hyresgäster från helt olika branscher innebär en ännu större dynamik i den nya framväxande stadsdelen, säger Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef Aspelin Ramm Fastigheter.

Den före detta lärarhögskolan Pedagogen förvärvades av Aspelin Ramm Fastigheter 2010 och hade då stått tom sedan 2006. Nu genomgår hela området en omvandling och är redan idag etablerad som en levande stadsdel.

De nya hyresgästerna i Parkhus 4:

Akademikliniken – Nordens ledande aktör inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar. Företaget öppnar en ny klinik i Pedagogen Park på 926 kvadratmeter. Akademikliniken driver idag verksamhet i 18 kliniker i Sverige, Norge och Danmark.

IQVIA Sweden – ett globalt företag inom Life Science och hälso- och sjukvårdsindustrin. Genom data, teknologi, avancerad analys och kliniska prövningar utvecklar bolaget lösningar som driver sjukvården framåt. Hyresavtalet omfattar 245 kvadratmeter.

Malmstolen – en svensk möbelproducent som sedan 1994 utvecklar ergonomiska stolar för bättre hälsa och arbetsmiljö. Med kvalitet, hållbarhet och lång livslängd skapar Malmstolen sittlösningar som främjar välmående – idag och för framtiden. Malmstolen hyr 227 kvadratmeter.

Nitto Scandinavia – en internationell tillverkare av högspecialiserade industriella tejper och materiallösningar. Produkterna används bland annat inom telekom, fordonsindustrin, pappers- och tryckindustrin samt för skyddsfilm och tätningar. Företaget hyr 163 kvadratmeter.

Spark Vision – ökar försäljningen av kakel, badrum och kök. Hela kundresan blir tryggare och enklare tack vare smart rumsplanering i 3D och fantastisk visualisering. Spark Vision hyr 602 kvadratmeter kontorsyta för det svenska huvudkontoret, men kunderna finns i hela Europa och innefattar bland annat Ballingslöv, Konradssons och INR.

Efter de fem nya uthyrningarna återstår endast en ledig lokal om 555 kvadratmeter innan Parkhus 4 är fullt uthyrt.

– Det känns naturligtvis väldigt bra att vi i en tuff tid i princip har fyllt ett stort nybyggt kontorsprojekt med över 11 000 kvadratmeter lokalyta. Även våra båda bostadsprojekt i området är i princip slutsålda. Det blir en tydlig bekräftelse på de kvaliteter som finns i Pedagogen Park redan idag. Och för varje dag som går kommer vi allt närmare vårt uttalade mål att skapa regionens bästa och mest attraktiva stadsdelscentrum, säger Kristian Höglind.