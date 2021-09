Per Persson, Annette Melander Berg, Per Svensson, Christina Nyman och Micael Nord utgör talarna i inledningen av Branschens mötesplats i Skåne.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne: Tunga analyser inleder dagen

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Notera den 20 oktober i din almanacka – då är det dags för Branschens mötesplats i Skåne på Malmö Live. Säkra din plats i dag!

Branschens mötesplats i Skåne på Malmö Live den 20 oktober inleds med en rad tunga analyser som kommer ge dig full koll på läget globalt, nationellt och regionalt.

Först ut är Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman med punkten: Makroanalys – vart är världen på väg?

Därefter är det dags för Croisettes vd Per Svensson i punkten Analys: Fastighetsmarknadsdagen i dag. Här handlar det om en ordentlig genomgång av läget i de olika segmenten. Och så avslutas morgonens analys-block med ett panelsamtal mellan näringslivscheferna i Malmö (Micael Nord), Lund (Per Persson) och Helsingborg (Annette Melander Berg) i punkten Näringslivet i regionen – nuläge och framtid.



Det är på Fastighetsmarknadsdagen Skåne du skaffar dig försprång in i fastighets-eran post corona.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News. Partnerföretag är Advokatfirman Delphi.

- Eddie Ekberg

