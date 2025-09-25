Fabege säljer bostadsbyggrätter till Besqab

Fabege säljer 7 800 kvadratmeter byggrätter i del av fastigheten Paradiset 23 på Västra Kungsholmen till Besqab. Köpeskillingen uppgår till 200 miljoner kronor och erhålls kontant.

Försäljningen avses ske som en avstyckning från resterande del av Paradiset 23 som omfattar ett renoverat och väl uthyrt kontorshus. Byggrätten omfattar cirka 7 500 kvadratmeter bostadsbyggrätter och cirka 300 kvadratmeter lokaler samt därutöver garage i källaren. Tillträde beräknas ske i början av maj 2026.

Försäljningen görs utan avdrag för latent skatt och ger ett resultat på -6 miljoner kronor före skatt och 22 miljoner kronor inklusive återföring av uppskjuten skatt.

– Efter många år av planarbete för fastigheten Paradiset 23 är vi glada att nu kunna lämna över stafettpinnen för utvecklingen av bostäderna till Besqab. Det kommer bidra positivt till områdets framtid, samtidigt som vi själva fortsätter att utveckla kontorsdelarna, säger Stefan Dahlbo, vd Fabege.

Detaljplanen för Fabeges fastigheter Paradiset 23 och 27 vann laga kraft i november 2024. Planen möjliggör rivning av ett befintligt kontorshus på Paradiset 23 för att ge plats åt bostäder. Den delen avyttras nu till Besqab.

Den nya detaljplanen möjliggör också en påbyggnad av kontor på Paradiset 27. Fabege avser fortsätta utvecklingen av Paradiset 27 under namnet Tegelterassen. Den totala uthyrbara kontorsytan omfattar cirka 36 000 kvadratmeter, varav 14 000 kvadratmeter avser möjlig påbyggnation.