En fastighetsgigant har lämnat oss

Det är med stor sorg vi på Fastighetssverige nås av beskedet att Erik Paulsson, en av Sveriges mest betydelsefulla personer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, har gått ur tiden.

För mig personligen, som hade förmånen att intervjua honom vid flera tillfällen, lämnar han efter sig inte bara ett tomrum i branschen – utan också minnet av en människa med sällsynt energi, skärpa och värme.

Ett av mina starkaste minnen är från 2009 i Båstad, när jag och fotografen mötte honom inför vårt stora reportage ”Tätt inpå”.

Trots att han då var 67 år fyllda var tempot högt och nålen på vågen visade enligt hans egen utsago 65 kilo, precis som den hade gjort 50 år tidigare när han gjorde lumpen. Jag och min kollega fick bokstavligen springa efter honom när han energiskt visade runt bland projekt och framtidsplaner och en lämplig plats att ta foto på.

Erik Paulsson från omslaget till Fastighetssverige nr. 4 2009.

Hans entusiasm var smittande, hans blick framåtriktad och samtalet fyllt av humor, snabbhet och glöd. Den där dagen fångade så mycket av vem Erik Paulsson var – alltid på väg, alltid nyfiken, alltid med en tydlig vision. ”Jag började fattig och kan sluta fattig, det viktigaste är relationerna”, sa han vid intervjun där på stranden i Båstad.

Under de tillfällen jag mötte honom slog det mig hur närvarande och ödmjuk han var, trots sina framgångar. Han talade engagerat om samhällsutveckling och människor, och han såg fastighetsbranschen som något mycket större än bara byggnader och siffror.

För Erik handlade allt om att bygga miljöer där människor kan leva, arbeta och växa – och han gjorde det med en uthållighet och passion som få kan mäta sig med.

Han var en tvättäkta bondson som hela livet hade hjärtat kvar i hembygden.

Erik Paulsson lämnar efter sig ett arv som sträcker sig långt bortom fastigheterna han byggde. Han formade en bransch, inspirerade generationer av entreprenörer och satte ett outplånligt avtryck i det svenska samhällsbyggandet.

För oss som haft nöjet att möta honom – i samtal, på scen och på soliga dagar i Båstad – kommer minnet av en visionär, en pionjär och en människa med outtröttlig energi att leva kvar.

Tack, Erik, för allt du byggde – i sten, i idéer och i människor.

/ Eddie Ekberg

Chefredaktör, Fastighetssverige