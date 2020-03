Emma Jonsteg. Bild: Märta Thisner

Emma Jonsteg har avlidit

Bolag Utopia Arkitekters vd och grundare Emma Jonsteg har avlidit efter en längre tids sjukdom.

Arkitekten Emma Jonsteg var med och grundade Utopia Arkitekter tillsammans med Mattias Litström 2008. Utöver arbetet som vd för Utopia Arkitekter var Emma Jonsteg under många år styrelseledamot för Sveriges Arkitekter, hon drev podcasten Snåret och utsågs 2016 till en av kultur-Sveriges mäktigaste.



Utopia Arkitekter meddelade Emma Jonstegs bortgång under måndagen:



"I dag måste vi dessvärre meddela att vår vd, Emma Jonsteg, har avlidit efter en längre tids sjukdom.



Emma var urkraften, kompassnålen och den aldrig sinande energikällan i vårt arbete. Visionärt och i det vardagliga. Sorgen och saknaden efter henne är monumental. Vi har förlorat en nära vän och branschen har förlorat en av sina starkaste röster.



Sedan Emma fick sin diagnos den 3 juni förra året har hon inte deltagit i verksamheten utan i stället ägnat sin tid åt familj och vänner. Under hennes frånvaro har vi enligt hennes uttryckliga önskan anpassat verksamheten för att kunna fortsätta vårt arbete i hennes anda.



Mattias Litström, som startade Utopia Arkitekter tillsammans med Emma för snart tolv år sedan, har de senaste nio månaderna agerat vd och kommer även fortsatt att göra det.



Ni som haft glädjen att träffa och arbeta med Emma fick alla känna av hennes enorma och smittsamma entusiasm, hennes ständiga jakt efter nästa stora idé och hennes tro på vår möjlighet, men också skyldighet, att försöka göra vår värld till en lite bättre plats för de många människorna. Den andan sitter för evigt i väggarna på Utopia Arkitekter. Det är arvet vi nu förvaltar."



Emma Jonsteg blev 47 år.

- Axel Ohlsson

