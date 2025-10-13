Emilshus växer i Norrköping

Emilshus har förvärvat fem fastigheter, varav en avser en byggrätt, främst inom kategorin lätt industri med en total uthyrningsbar area om 16 600 kvadratmeter. Årligt hyresvärde uppgår till 19 miljoner kronor och genomsnittlig återstående hyrestid är 3,9 år. Fastigheterna har en ekonomisk uthyrningsgrad om 100 procent med väletablerade hyresgäster såsom Casall AB, Café Bar Sverige AB och Solar Sverige AB. Tillträde kommer att ske under fjärde kvartalet 2025.

De förvärvade fastigheterna är belägna i Norrköping i direkt anslutning till E4:an i Jursla, Ingelsta samt Butängen. Den förvärvade byggrätten ligger i Ingelsta i kvarteret Tråden där Emilshus sedan tidigare är fastighetsägare.

– Med förvärvet i Norrköping stärker vi vår närvaro i en expansiv region och skapar synergier i förvaltningen. Beståndet utgörs av fullt uthyrda fastigheter med goda kassaflöden i lägen nära centrum och kommunikationer, helt i linje med Emilshus strategi, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.