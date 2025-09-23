Diös hyr ut 1 200 kvadratmeter kontor i Östersund

Ingenjörs- och designföretaget Afry till ett drygt 1 200 kvadratmeter stort kontor på Kyrkgatan i centrala Östersund. Parterna har tecknat ett femårigt grönt hyresavtal för lokalen som utvecklas med fokus på att främja bolagets arbetssätt. Inflyttning sker i september 2026.

Afry är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning för energi-, infrastruktur- och industrisektorn. Bolaget har kontor i 50 länder med totalt 18 000 medarbetare, varav cirka 75 är stationerade i Östersund.



– Vi ser den nya lokalen som en investering i vår framtid – den centrala placering gör det enklare för våra kunder att nå oss, samtidigt som det blir en attraktiv arbetsplats för både nuvarande och framtida medarbetare. Fastigheten vi flyttar in i har lång och rik historia, vilket vi ser som ett värdefullt inslag. Att få vara en del av en byggnad med kultur och karaktär ger oss inte bara en inspirerande arbetsmiljö, utan också en känsla av kontinuitet och förankring i stadens utveckling, säger Anna Gussetti, Project Manager, Afry Sweden Real Estate Management.



Inför inflyttningen kommer lokalen att genomgå renovering där bland annat nya mötesrum och ytor för social samvaro skapas. Diös och Afry har tecknat ett grönt hyresavtal, vilket innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen.



– Det känns väldigt bra att välkomna Afry till vår fina fastighet på Kyrkgatan. De har från start varit tydliga med att de vill skapa en arbetsplats som främjar den redan höga närvaron och starka samhörighet som finns i teamet. I utvecklingen återbrukar vi det som går och kompletterar med nytt för att skapa en arbetsplats som möter – och förhoppningsvis även överträffar – Afrys förväntningar, säger Johan Fryksborn, affärschef, Diös Östersund.



Afrys blivande kontor tillskapas i de ytor som Bonnier frånträder strax efter årsskiftet. Bonnier flyttar inom Diös bestånd till en tidigare vakant lokal om 919 kvadratmeter på Rådhusgatan. Den totala affären innebär att Diös totalt hyr ut drygt 2 100 kvadratmeter och investerar 31 miljon kronor till en avkastning om 8,5 procent.