Uthyrning

Corem tecknar två nya hyreskontrakt i New York

Corem tecknar två nya hyreskontrakt på Manhattan i New York.
Av: Eddie Ekberg

Corem har tecknat ytterligare två hyresavtal om totalt drygt 2 000 kvadratmeter i projektfastigheten 1245 Broadway på Manhattan. Med dessa avtal ökar Corems totala årliga kontraktsvärde i USA med cirka två miljoner USD, och uthyrningsgraden i byggnaden uppgår nu till 80 procent.

Hyresavtal har tecknats med designbyrån R/GA om 1 423 kvadratmeter och med ett finansbolag om 605 kvadratmeter. Inflytt är planerad till april 2026, och hyrestiden är fem respektive sju år. 

1245 Broadway är en kontorsbyggnad om totalt 23 våningar belägen i hörnet av Broadway och 31st Street på Manhattan. Projektet är Corems största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). 1245 Broadway har designats av Skidmore, Owings & Merrill och har arkitektoniska fasadelement av platsgjuten betong, en privat lounge, cateringservice och panoramautsikt över Manhattan. Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder ytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system.

– Vi är mycket nöjda med uthyrningstakten i New York, och att även 1245 Broadway i och med dessa två nya avtal närmar sig full uthyrning. Efterfrågan på premiumkontor är fortsatt stark, vilket speglar förflyttningen från äldre lokaler till moderna, toppmoderna kontorsmiljöer på Manhattan, säger Rutger Arnhult, vd för Corem.

Corem Manhattan New York Rutger Arhnult

