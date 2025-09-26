Colliers: Norden lockar stort intresse

Det internationella intresset för nordiska fastigheter håller i sig, visar en ny analys från Colliers. Under årets åtta första månader uppgick transaktionsvolymen i Sverige till cirka 2,5 miljarder euro, medan Norden som helhet landade på 8,4 miljarder euro. Det motsvarar sex procent av det globala inflödet i fastigheter.

Colliers analys visar att Norden lockar till sig en oproportionerligt stor andel av det globala kapitalet i förhållande till regionens storlek. Sex procent av världens utländska fastighetsinvesteringar innebär nästan två och en halv gånger regionens ekonomiska storlek.

– Trots att transaktionsmarknaden varit trög ser vi att intresset för Norden står sig. Kapitalet har funnits här under lång tid och i ett femårsperspektiv ligger inflödet stabilt. Samtidigt spelar svenska, liksom nordiska, investerare en viktig roll utanför hemmamarknaderna, säger Axel Tärn, Head of Research på Colliers Nordics.

Fondresningarna under 2025 präglas av en tydlig geografisk omfördelning. USA tappar mark som mottagare av internationellt fastighetskapital, samtidigt som Europa stärker sin position. Den andel som lämnar USA motsvaras i stort sett av den andel som tillfaller Europa.

– Vi ser ett skifte i tyngdpunkten. För investerare är förutsägbarhet avgörande och när den saknas i USA söker man sig till andra marknader. Europa står starkt, inte minst tack vare försvarsupprustning som driver BNP, kombinerat med mer attraktiva värderingar, säger Joakim Arvius, vd för Colliers Sverige.

Transaktionsmarknaden i Norden uppvisar en tydlig säsongseffekt: historiskt sker omkring en tredjedel av årets affärer under det fjärde kvartalet.

– Hela december är fastighetsbranschens julafton. Aktiviteten accelererar alltid under årets sista månader och mycket talar för en intensiv höst med hög affärstakt även 2025. Vi bedömer att helårsvolymen för Norden kan landa på omkring 35 miljarder, säger Joakim Arvius.

Colliers analys visar att aktiemarknaden fortsatt är pessimistisk vilket syns i prissättningen, men att det kan innebära möjligheter för långsiktiga investerare.

– Kontor prissätts ner med cirka 20 procent. Samtidigt ser vi starka transaktioner i Oslo och Stockholms CBD där institutionella investerare är aktiva. Ser vi till bostäder värderas de ner av marknaden cirka 15 procent. Där finns utmaningar regionalt med vakanser, men aptiten är god i storstadsregionerna säger Axel Tärn och fortsätter:

– Samhällsfastigheter sticker ut med en förväntad ökning på cirka 6 procent, särskilt äldreboenden. Skolor och förskolor har större utmaningar men transaktioner sker även där. Även lager och logistik prissätts upp, här med cirka 19 procent. Direktmarknaden visar fortsatt starkt intresse och core-kapital söker sig in, säger Axel Tärn.