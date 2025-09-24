Coeli förvärvar lager- och kontorsfastighet i Uppsala

New Property har agerat säljrådgivare åt en privat aktör vid försäljningen av en kontors- och lagerfastighet i östra Fyrislund i Uppsala. Fastigheten har en uthyrbar area 3 248 kvadratmeter LOA samt ett garageplan om 1 188 kvadratmeter. Köpare är Coeli.

Fastigheten Danmarks-Säby 6:18 färdigställdes 2020 och är en trevåningsbyggnad uppdelad på kontor, lager, bilhall samt ett garageplan i källarvåningen. I fastigheten huserar bland annat Hectronic AB som största hyresgäst och upptar cirka 47 procent av den uthyrbara ytan.

Det säljande bolaget har även verksamhet inom bilhandel i fastigheten och har tecknat ett nytt hyresavtal i samband med försäljningen. Den nya ägaren tillträdde fastigheten den 12 september.