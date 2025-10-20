Cibus utökar sin belgiska portfölj och startar JV

Cibus Nordic Real Estate har förvärvat de återstående aktierna i det belgiska fastighetsbolaget One+ NV, vilket gör Cibus till ensam ägare. Säljare är den belgiska fastighetsutvecklaren TS33. Cibus och TS33 BV har även kommit överens om att etablera ett nytt 50/50 joint venture med fokus på nybyggda dagligvarufastigheter i Belgien.

Genom förvärvet av One+ är Cibus ensam ägare till fem handelsfastigheter i Belgien med en total uthyrningsbar yta om cirka 19 100 kvadratmeter och ett underliggande fastighetsvärde om 38,6 miljoner euro. Dagligvaruhyresgäster står för 64 procent av hyresintäkterna i dessa fem fastigheter, resterande utgörs av lågprisbutiker, ett apotek, ett gym och ett mindre kontor. One+-portföljen omfattar totalt sju fastigheter, men ett bindande försäljningsavtal finns för två lågprisbutiker, med tillträde före årsskiftet 2025. Den ekonomiska uthyrningsgraden i portföljen är 100 procent.

Det nybildade Two+ joint venture säkerställer ett fortsatt partnerskap med TS33. Two+ kommer att fokusera på finansiering och förvärv av nyutvecklade dagligvaruankrade fastigheter. Cibus får förköpsrätt på alla framtida TS33-detaljhandelsprojekt i Belgien, vilket säkerställer tillgång till en nationell pipeline av dagligvarubutiker.

Cibus fortsätter också att optimera sin portfölj med tre avyttringar av icke-strategiska tillgångar i Belgien, belägna i De Panne, Lanaken och Oostende, uthyrda till lågprisbutiker och ett gym. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 4 380 kvadratmeter och ett underliggande fastighetsvärde om 5,9 miljoner euro. Avyttringarna signerades under andra halvan av september och första halvan av oktober 2025. Försäljningarna sker som fastighetsaffärer med ett totalt underliggande fastighetsvärde över bokfört värde.

– Dessa investeringar ligger helt i linje med vår strategi att öka vinst per aktie genom disciplinerade, intjäningshöjande investeringar inom dagligvarusegmentet och positionerar Cibus för fortsatt tillväxt i Belgien genom en intressant pipeline. Two+-partnerskapet och forward funding är sätt för Cibus att förvärva nyutvecklade dagligvarufastigheter, och vi utvärderar gärna fler sådana möjligheter i andra geografier. Vi fortsätter också att trimma vår portfölj i linje med vår strategi ’Converting Food into Yield’, säger Christian Fredrixon, vd för Cibus.