Cernera tecknar tioårigt avtal i Borås

Cernera har tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med Nordic Wellness för träningsanläggningen i Knallerian, Borås. Avtalet omfattar en befintlig lokal om 1 350 kvadratmeter gym- och hälsocenter. Lokalen ska genomgå en renovering och utvecklas för att möta framtidens behov inom träning och hälsa.

Verksamheten kommer pågå som vanligt fram till hösten 2026, då ombyggnationen inleds. Målet är att skapa en modern, inspirerande och hållbar träningsmiljö som erbjuder ännu bättre upplevelser för medlemmarna.

– Vi är mycket glada över att kunna sluta detta avtal med Nordic Wellness där de kan utveckla sin verksamhet i Knallerian. Det går helt i linje med vår vision om Knallerian, där vi lyfter både lokaler och fastigheten till en ny nivå. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi en plats för aktivitet under flera timmar av dygnet, där bland annat handel, service, utbildning och hälsa möts i en levande miljö, säger Oskar Malmén, vd för Cernera.

– Vi ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med Cernera. Knallerian är en plats med stor potential och vi vet att våra medlemmar kommer uppskatta de förbättringar och den nya miljö vi planerar. Det här en satsning på framtiden, både för oss och våra medlemmar, säger Magnus Wilhelmsson, vd på Nordic Wellness.

Knallerian är med sina 23 000 kvadratmeter ett signifikant landmärke och en central del av handelsområdet Knalleland i Borås. Fastigheten står inför en total omvandling med nytt exteriört och interiört koncept. En ny kommunikationsplattform är lanserad och ombyggnationen planeras påbörjas under början av nästa år. Samtidigt är produktionen av lokalerna för ett gymnasium i fastigheten igång. Skolan är ytterligare en verksamhet som kompletterar flödet av människor under fler timmar av dygnet. Knallerian är på väg att bli ett modernt handels- och aktivitetsområde i Borås, där verksamheter ges förutsättningar att växa tillsammans på platsen.