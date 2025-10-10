Cernera tecknar avtal med Securitas på Navet i Jönköping

Cernera tecknar avtal med Securitas Sverige AB om cirka 1 000 kvadratmeter kontorslokaler på Navet i Jönköping. Fastigheten ligger vid E4:an, vid trafikplats Ryhov, med tillgänglighet till genomfartsleder åt alla väderstreck.

– Vi ser stora fördelar med att servicetrafiken har tillgång till flera transportleder och möjlighet till effektiv parkering. Cerneras vision och omtag om fastigheten är både uppskattat och intressant. Att tillsammans med Cernera skräddarsy lokalerna för att passa vår verksamhet skapar rätt förutsättningar, säger Daniel Thydell, avdelningschef på Securitas Sverige AB.

På Navet i Jönköping finns bland annat ett First Hotel, Circle K, Blomsterlandet och kommande EKO Stormarknad, samt restaurangerna Jureskogs och KFC. Cerneras har som mål att förnya och förädla området.

– Securitas Sverige AB är ytterligare en pusselbit för att realisera vår vision om Navet. Vid sidan av handelsaktörerna, så är de den första stora kontorsverksamheten som nyetablerar sig på området. Kontraktet bekräftar ytterligare fastighetens styrkor och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete och att tillsammans skapa en dynamisk och funktionell arbetsmiljö, säger Oskar Malmén, vd på Cernera.