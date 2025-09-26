Hotell

CBRE: Nordiska Hotellmarknaden upplever stark tillväxt

Björn Gullaksen. Bild: CBRE
Av: Redaktionen

Tvåsiffriga ökningar och rekordinvesteringar under sommarsäsongen. Investeringsmarknaden visar en ökning på 368 procent jämfört med föregående år.

Denna sommarsäsong har sett ett uppsving i hela regionen, med tvåsiffrig RevPAR-tillväxt i en rad städer och resedestinationer. Den uppåtgående trenden i ADR, driven av gästernas preferens för kvalitetsboende, förväntas leda till förbättrad lönsamhet för hotellägare. Denna positiva utveckling sträcker sig också till fastighetsägare, med hyresavtal som i stor utsträckning är kopplade till topplinjeprestanda.

Investeringslandskapet är lika levande. Från januari till augusti 2025 såg den nordiska hotellinvesteringsmarknaden betydande 1,49 miljarder euro i transaktioner, vilket representerar en ökning på 368 procent jämfört med föregående år. Denna ökning, även exklusive det stora förvärvet av Midstar-portföljen, visar på robust investerarförtroende.

Antalet affärer ökar också, vilket signalerar en dynamisk och aktiv marknad. Betydande transaktioner, inklusive förvärv i alla fyra länder, framhäver det mångsidiga utbudet av möjligheter som lockar både internationella och lokala investerare.

– Den nordiska hotellmarknaden befinner sig i en period av exceptionell tillväxt, driven av stark internationell efterfrågan och ett återupplivat investeringsklimat. Den tvåsiffriga RevPAR-tillväxten och den markanta ökningen av investeringsvolymen är tydliga tecken på det positiva momentum vi ser i hela regionen. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta, vilket skapar ytterligare möjligheter för både operatörer och investerare, säger Björn Gullaksen, Analyst, Hotels at CBRE Sweden, CBRE.

