Cavendo och Niam hyr ut 2 200 kvadratmeter i Haninge centrum

Haninge centrum stärker sitt dagligvaruutbud väsentligt då ägarna Cavendo och Niam har tecknat avtal med lågpriskedjan Lidl om etablering av en butik på 2 200 kvadratmeter. Den nya butiken beräknas öppna hösten 2026.

Cavendo och Niam förvärvade Haninge centrum i februari 2021 och driver sedan dess ett omfattande utvecklings- och positioneringsarbete med visionen att Haninge centrum ska vara den levande och självklara lokala stadskärnan i Haninge. Nu har man gjort klart med en ny hyresgäst i Lidl.

– För Haninge centrum är uthyrningen till Lidl av stor betydelse. För det första kompletteras och stärks det viktiga utbudet av dagligvaror för Haningeborna. En återkommande punkt i de marknadsundersökningar vi gör är önskan om ytterligare en matbutik. För det andra är det den enskilt största uthyrningen i Haninge centrum på mycket lång tid, säger Lilit Khachatryan, Portfolio Manager på Cavendo.

Lidl tar plats i Clas Ohlsons gamla lokaler som de lämnade när de öppnade sin nya butik i nytt läge vid modebutiken New Yorker. Lokalerna som är på 2 200 kvadratmer, ska nu byggas om till livsmedelbutik. Öppning av den nya butiken väntas ske under hösten 2026.

– Vi ser väldigt positivt på att kunna etablera en butik i Haninge centrum, en redan attraktiv plats med stor potential. Det är roligt att få vara del av den utvecklingen och vi ser fram emot att erbjuda Haningeborna prisvärda varor av högsta kvalitet, säger Christian Sjöström, fastighetschef på Lidl Sverige.

Haninge centrum ingår i Cavendo och Niams gemensamägda portfölj bestående av åtta centrumfastigheter.