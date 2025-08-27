Castellums styrelse utser Pål Ahlsén till ny vd

Castellums styrelse har utsett Pål Ahlsén till ny vd för bolaget. Detta efter att man genomfört en omfattande och noggrann rekryteringsprocess för att identifiera en erfaren ledare med stark finansiell kompetens, dokumenterad operativ erfarenhet och ett tydligt strategiskt tankesätt, skriver man i ett pressmeddelande. Pål Ahlsén tillträder rollen den 28 augusti 2025.

– Pål Ahlsén kommer att leda Castellum in i nästa fas med starkt fokus på lönsamhet och värdeskapande för alla aktieägare.

Prioriteringen för styrelsen och Pål Ahlsén är att definiera en ny strategi för Castellum, säger Ralf Spann, styrelseordförande.



Pål Ahlsén har över ett decennium av ledarerfarenhet från Akelius Residential Property, där han var vd och ledde bolagets internationella expansion. Han har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Pål Ahlsén efterträder Joacim Sjöberg.

– Jag vill samtidigt rikta ett uppriktigt tack till Joacim Sjöberg för hans starka insats som vd under en viktig och utmanande period för Castellum, säger Ralf Spann.

– Jag är hedrad över det förtroende jag fått och ser fram emot att arbeta nära Castellums medarbetare. Tillsammans med styrelsen kommer vi att definiera en ny strategi med tydligt fokus på att öka Castellums lönsamhet, säger Pål Ahlsén.

I samband med att Pål Ahlsén kliver in som vd ersätts han i Akelius styrelse av Jonas Rogberg.