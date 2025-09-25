Castellum säljer Lambohovs centrum till Stångåstaden

Castellum har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Isbjörnen 4 i Lambohovs centrum. Köpare är Stångåstaden. Fastigheten omfattar cirka 2 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta och största hyresgästen är Coop. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 36 miljoner kronor.

Stångåstaden är redan en betydande fastighetsägare i Lambohov, med ett stort antal bostäder i området. Genom att även ta över centrumfastigheten skapas större rådighet över stadsdelens framtida utveckling och en möjlighet att möta de behov som finns hos boende och näringsliv. Det finns möjlighet att tillskapa omkring 150 nya bostäder i området.

– Genom förvärvet tar vi ett helhetsgrepp om utvecklingen i Lambohovs centrum. Vi är redan idag en stor aktör i Lambohov och vi ser goda möjligheter att komplettera med ytterligare bostäder, skapa en tydligare entré till stadsdelen och samtidigt utveckla handelsutbudet. Det stärker både området och vår långsiktiga närvaro i Lambohov, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Fastigheten omfattar cirka 2 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 400 kvadratmeter är bostäder. Den största hyresgästen är Coop, som nyligen omförhandlat sitt avtal, och därutöver finns sex bostäder. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 36 miljoner kronor.

– Förvärvet ger oss också helt nya möjligheter att utveckla området i nära dialog med boende, näringsliv och kommunen – med ambitionen att Lambohov ska fortsätta växa som en attraktiv stadsdel där bostäder, service och gemenskap hänger ihop, säger Fredrik Törnqvist.

Stångåstaden tar formellt över fastigheterna den 3 november 2025.