Castellum bygger nytt i Jönköping

Castellum fortsätter utvecklingen av Haga Företagspark och investerar cirka 47 miljoner kronor i uppförandet av en ny lagerbyggnad. Den nya byggnaden omfattar totalt cirka 3 500 kvadratmeter, varav 600 kvadratmeter kontor och butiksyta. Byggstart sker inom kort, med planerad inflyttning hösten 2026.

Industri- och verksamhetsområdet i Jönköping ligger strax väster om trafikplats Ljungarum, där E4 och riksväg 40 korsar varandra. Castellum har där tecknat ett tioårigt hyresavtal med Bevego Byggplåt och Ventilation AB avseende hela den nya byggnaden. Bevego kommer även att disponera en tomtyta om 7 500 kvadratmeter.

– Den här etableringen stärker hela Hagaområdet och gör det möjligt att locka ännu fler företag till platsen. Intresset för området ökar i takt med att centrala delar av Jönköping förändras, och vi ser framemot att bidra till fortsatt utveckling av Haga. Vi är glada att kunna erbjuda Bevego moderna och hållbara lokaler som gör skillnad, säger Andreas Georgii, affärsområdeschef på Castellum i Jönköping.

– Etableringen i Haga ger oss ett mer centralt läge med god tillgänglighet, vilket underlättar för våra kunder och stärker vår affär. I nära samarbete med Castellum får vi moderna och hållbara lokaler som möter våra behov. Vi ser särskilt fram emot en trivsam butiksmiljö och en tryggare arbetsplats, säger Kristian Stenfelt, regionchef på Bevego.



Den nya byggnaden uppförs med tydliga hållbarhetskrav och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver – i linje med Castellums mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2040.