Capman köper i Stockholm

Capman Real Estate har, genom sin tredje value-add-fond Capman Nordic Real Estate III (CMNRE III), tecknat avtal med den ledande svenska bostadsutvecklaren Reliwe om att forward-finansiera utvecklingen av ett flerbostadsprojekt med 262 lägenheter i Storstockholm, i Handen, Haninge. Projektet omfattar 12 119 kvadratmeter uthyrningsbar yta och förväntas färdigställas under andra kvartalet 2028. Byggnationen kommer att utföras av Consto.

Projektet är utformat för att uppfylla ambitiösa hållbarhetskrav och kommer att certifieras enligt BREEAM In-Use och Miljöbyggnad Silver, ha en energiklassning på minst EPC B, producera förnybar energi på plats genom solpaneler samt sträva efter att uppfylla EU:s taxonomi.

– Detta förvärv markerar ytterligare en viktig milstolpe i skalningen av vår bostadsstrategi i Stockholm. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Reliwe och Consto genom att leverera ännu ett högkvalitativt projekt tillsammans. De är pålitliga partners för oss, med djup lokal expertis och dokumenterad erfarenhet, säger Pontus Danielsson, Investment Manager på Capman Real Estate.

– Vi fortsätter att aktivt söka attraktiva möjligheter för både våra value-add-fonder och vår core-bostadsfond. Vår pipeline för affärer är stark, och vi ser den nuvarande marknadstiden som särskilt gynnsam för att investera kapital i hållbara, högkvalitativa bostadsprojekt i de nordiska huvudstäderna, tillägger Magnus Berglund, partner och Head of Sweden and Norway på Capman Real Estate.

Tillträde till förvärvet förväntas ske under tredje kvartalet 2025. Fonden förvärvade nyligen ett bostadsutvecklingsprojekt med 205 lägenheter i Jakobsberg, Järfälla från JM.