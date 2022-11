Caia Cosmetics vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2022! På bilden: Anna Winbergh och Katarina Cygnaeus, båda från Humlegården Fastigheter, och Charlotta Skog och Jonna Flordal, båda från CJ Studio. Bild: Anthon Näsström

Caia Cosmetics vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2022!

Stora Kontorsdagen Rösterna är räknade och vi har ett resultat – Caia Cosmetics vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2022.

Deltagarna på Stora Kontorsdagen röstade under torsdagen fram den slutliga vinnaren på Sveriges Snyggaste Kontor 2022!



I november 2021 flyttade CAIA Cosmetics in i sina nya lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Inredningskonceptet skapades av CJ studio tillsammans med CAIA och tog avstamp i CAIAs personlighet som både är lekfull, inspirerande, ambitiös och skarp.

Lokalen på 660 kvadratmeter inrymmer generösa loungeytor både för externa besökare och medarbetare, det finns en studio för fotograferingar, ett dressing room, sminkbord på flera platser samt mer traditionella kontorsfunktioner såsom mötesrum, privata kontor och öppna kontorslandskap. Dessa världar hålls samman av en gemensam kulör- och materialpalett samt formspråk på specialsnickerier inspirerad av Caias produkter & varumärke. Mötesrummen skiftar från rosa och lila till ljust blåa och gröna toner i såväl väggkulörer, mattor och möbeltyger, det är en stor variation i möbelval och hög fokus på skräddarsydda specialsnickerier.

– Vi är superglada. Det känns välförtjänt. Vi har kämpat tillsammans med Humlegården och Caia för att skapa en magisk värld som man både ska kunna ta till sig på sociala medier och inte minst live, säger Charlotta Skog, CJ Studio.

– Det är jätteroligt. Det här sätter lite platsen på kartan. Vi är superstolta över detta, säger Anna Winbergh, Humlegården.



Här kan du se bilder på det vinnande kontoret.

Totalt antal röster som kom in under perioden 10 oktober till och med 11 november var 52 294 på de 72 nominerade kontoren.



Tvåa blev Toca Boca och trea blev SPP.



Här är tio i topp-listan:

1. Caia Cosmetics

2. Toca Boca

3. SPP

4. Nexer

5. Northzone

6. Fabege

7. Canea

8. TD Tech Data

9. Merck

10. Nextory



Samtliga års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor:

2022: Caia Cosmetics, Stockholm

2021: King, Stockholm

2020: Axis Communications, Lund

2019: Kindred, Stockholm

2018: Atrium Ljungberg, Stockholm

2017: SEB, Solna

2016: Dice, Stockholm

2015: Collector, Göteborg

2014: Arcona/Exengo, Stockholm

2013: Microsoft, Kista

2012: Ideas, Malmö

2011: Dice, Stockholm

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

