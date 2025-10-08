Brinovas vd Per Johansson går i pension

Per Johansson, som varit Brinovas vd sedan 2016, har beslutat att gå i pension vid halvårsskiftet 2026.

– Det är fantastiskt att få arbeta med Brinova och alla medarbetare, kunder, samarbetspartners samt ägare. Det har varit en spännande och framgångsrik resa som jag är tacksam över att ha varit en del av, säger Per Johansson.

– Jag vill tacka Per för det arbete han gjort för bolaget under sina år som VD där han gjort Brinova till det bolag det är idag, säger Erik Selin, Brinovas styrelseordförande.

Brinovas styrelse, genom Erik Selin, Lennart Mauritzson och Jacob Karlsson, inleder omgående en process för att rekrytera hans efterträdare. Per Johansson kommer att kvarstå i sin nuvarande roll till dess att en efterträdare rekryterats, men kommer även därefter finnas kvar i bolaget fram till halvårsskiftet 2026 för att möjliggöra en bra och ändamålsenlig överlämning till sin efterträdare.