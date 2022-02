Batljans besked mitt i SBB:s kursras

Bolag SBB:s aktiekurs har tappat nästan 30 procent i värde sedan årsskiftet och handlas nu under 50 kronor per aktie. Under eventet Stora Samhällsfastighetsdagen berättade vd:n Ilija Batljan exklusivt för Fastighetssverige han ser på den skakiga börsen, varför SBB borde få komma in i OMXS30 och vilket europeiskt land utanför Norden som SBB lägger mycket kraft på att etablera sig i.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se