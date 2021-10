Skanska säljer till Barings. Bild: Skanska

Barings miljardköper logistik av Skanska

Transaktioner Skanska säljer en svensk logistikportfölj med totalt sex projekt till Barings. I ett första skede kommer försäljningen av två av projekten, för totalt cirka 1,1 miljarder kronor, att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden i det fjärde kvartalet 2021. Tillträdet till fastigheterna sker vid färdigställandet 2022 och 2023.

De två fastigheterna som den första fasen av portföljaffären avser omfattar dels ett projekt i Helsingborg om 44 000 kvadratmeter, som hyrdes ut till Greenfood i det andra kvartalet 2021, dels ytterligare ett projekt i Helsingborg. Totalt omfattar portföljen cirka 128 000 kvadratmeter projekt som är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

– Vi upplever stor efterfrågan på våra moderna och flexibla logistikprodukter i de expansiva logistiknoderna i landet. Det känns riktigt roligt att göra ytterligare affärer tillsammans med Barings som är en starkt växande aktör inom bland annat logistikfastigheter, säger Micko Pettersson, vd, Skanska Fastigheter Göteborg.



Kvarvarande fyra projekt, som ännu ej är byggstartade, kommer att bokföras till ett sammantaget värde av cirka 1,0 miljarder kronor under 2022, då samtliga villkor förväntas vara infriade. Tillträdet av dessa fastigheter sker i takt med färdigställandet under 2022 och 2023.

– Vi är väldigt stolta och glada över förtroendet att genomföra ytterligare en affär med Skanska. Genomförandet av detta off market-förvärv är ett tydligt bevis på vikten av att som internationell aktör vara verksam med en lokal organisation. Speciellt i tider med hög konkurrens och särskilt nu när logistikmarknaden i regionen upplevt en längre period av stark tillväxt. Det låga utbudet av toppmoderna, hållbara logistikytor i AAA-lägen har varit särskilt tydligt på den svenska marknaden, säger Thorsten Slytå, vd för Barings Real Estate Sweden och Nordenchef Barings Real Estate.



Projekten har grön profil och byggs bland annat med grön betong och med solceller på taken. Fastigheterna uppfyller kraven för certifieringen "GreenBuilding - ny byggnad" och ambitionen är miljöcertifiera projekten.

