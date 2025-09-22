Bar Allegrine nyöppnar i hjärtat av Stockholm

Efter en omfattande ombyggnation återlanserar stjärnkrögaren Danyel Couet sin restaurang i PP Pensions fastighet. Med ett nytt koncept där bartenders och kockar arbetar sida vid sida skapas en levande atmosfär som bjuder in till allt från AW och affärsmiddagar till sena kvällar med DJ:s.

Den franska restaurangen Allegrine har sedan 2018 varit ett självklart inslag i fastigheten Adonis på Kammakargatan 22 i Stockholm, en fastighet ägd av PP Pension. Nu har restaurangen återöppnat i ny skepnad efter en omfattande ombyggnation – som Bar Allegrine.

Bar Allegrine leds av stjärnkrögaren Danyel Couet och har fått ett helt nytt koncept där baren tar huvudrollen. Tanken är att sudda ut gränsen mellan kök och bar – kockar och bartendrar arbetar sida vid sida, serverar direkt över bardisken och bjuder gästerna på en levande, dynamisk atmosfär. Ambitionen är att skapa en plats för hela kvällen: från spontan AW och affärsmiddag till romantisk middag eller festlig avslutning på natten. På kvällarna förstärks stämningen av DJ:s som adderar ytterligare energi.

Inredningen har tagits fram i samarbete med Kalle Dinell (Dinelljohansson) och kombinerar känslan av Paris och Stockholm. En mural av illustratören Robin Enström (Klotterstudion) speglar Danyel Couets egen krögarresa.

Fastigheten Adonis är belägen i hjärtat av Norrmalm, med närhet till såväl Hötorget som Drottninggatan och Odenplan. Läget erbjuder ett centralt cityläge med gångavstånd till shopping, kultur och kommunikationer – en naturlig mötesplats för både stockholmare och besökare.

– Vi är mycket glada över att en av Stockholms mest uppskattade restauranger valt att utvecklas vidare i vår fastighet. Bar Allegrine är ett spännande tillskott till fastigheten och stärker både området och vår relation med en långsiktig hyresgäst, säger Kjell Norling, VD för PP Pension.

– För mig har Allegrine alltid varit mer än en restaurang – det är ett sätt att förmedla min kärlek till den franska matkulturen. Med Bar Allegrine vill vi ta nästa steg och skapa en ännu mer levande mötesplats där kök och bar samspelar fullt ut, säger Danyel Couet, krögare och ägare.

Hyresavtalet mellan PP Pension och Allegrine är tecknat på sju år, vilket ger långsiktighet och trygghet för båda parter.