Atrium Ljungberg gör fem nya uthyrningar i Sickla

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med fem nya aktörer. Samtliga – Fjäråskupan, John Henric, Vigårda, Blomster-Boo och Re:flow – etablerar sig i Sickla köpkvarter under hösten.

Fjärås öppnar showroom på Nobelberget. Etableringen blir företagets bas i Stockholm och öppning planeras till mitten av oktober. John Henric, verksam inom herrmode, öppnar en drygt 140 kvadratmeter stor butik i Sickla Galleria. Butiken slår upp portarna under oktober.

– Sickla är en plats där människor rör sig naturligt och där det finns ett starkt kommersiellt flöde. Vi ser fram emot att möta våra kunder här, säger John Ekström, medgrundare och vd på John Henric.

Restaurangkonceptet Vigårda återuppstår i ny tappning när grundaren Joakim Wiklander öppnar en ny enhet i Sickla. Öppning sker under oktober. Blomster-Boo, en ny aktör inom blomsterhandel, etablerar sig på dryga 70 kvadratmeter. Butiken öppnar i november. Träningskedjan Re:flow etablerar sig på cirka 190 kvadratmeter och slår upp dörrarna i december.

Atrium Ljungberg har utvecklat Sickla från industriområde till stadsdel med en blandning av arbetsplatser, bostäder, skolor, handel, kultur och hälsa. Idag finns cirka 400 företag etablerade i Sickla och 8 000 arbetande. I Sickla växer även Stockholm Wood City fram, världens största stadsutvecklingsprojekt i trä, med plats för ytterligare 7 000 kontorsarbetsplatser och 2 000 bostäder.

– Det är glädjande att så många olika aktörer väljer Sickla för sina etableringar. Det visar på styrkan i vårt utbud och den attraktionskraft som området har – både för företag och besökare, säger Mikael Gillerlöv, fastighetschef för Atrium Ljungberg i Sickla.