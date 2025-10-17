Areim säljer lättindustriportfölj till Hines

Areim har avyttrat en lager- och lättindustriportfölj bestående av tio fastigheter om drygt 28 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till Hines. Fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen i Göteborg samt i Storstockholm och Uppsala.

Fastigheterna är uthyrda till 94 procent, med en genomsnittlig återstående löptid om 8,4 år. Hyresgästerna utgör en blandning av aktörer i Backa, Göteborg, i Jordbro och Bredden i Storstockholm samt i Knivsta och centrala Uppsala. Dessa lägen har goda transportförbindelser med närhet till större vägnät.

– Vi är glada över denna avyttring, då den markerar ett framgångsrikt avslut på en värdeskapande resa. Under vårt ägande har vi höjt fastigheternas kvalitet och skapat en stabil, långsiktig intäktsprofil. Portföljen illustrerar tydligt Areims affärsmodell, där en analysbaserad investeringsstrategi kombineras med en engagerad och hyresgästfokuserad förvaltning och utveckling. Även efter försäljningen har Areim en stark plattform för lager- och lättindustri i dessa områden och vi fortsätter att fokusera på att öka fastighetsvärden och leverera god avkastning, säger Julia Mejegård, Head of Investments Sweden på Areim.

Julia Mejegård. Bild: Areim

Areims svenska lager- och lättindustriportfölj består av drygt 70 fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 337 000 kvadratmeter i Storstockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås och Norrköping och innehåller sedan tidigare även en betydande volym outnyttjade byggrätter och pågående nyproduktion.

Köpare till portföljen är Hines European Property Partners och tillträdet av fastigheterna skedde den 16 oktober.

JLL har varit rådgivare till Areim.

Croisette var rådgivare åt Hines.