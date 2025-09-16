Areim köper för 1,2 miljarder av Corem

Areim genomför sitt hittills största förvärv inom lager- och lättindustrisegmentet. Förvärvet består av 14 fastigheter i Stockholm, Göteborg, Västerås och Norrköping, med en uthyrningsbar yta om cirka 72 000 kvadratmeter. I och med förvärvet etablerar sig Areim i Norrköping.

Beståndet är uthyrt till cirka 92 procent – med ett hyresvärde på 111 miljoner kronor – och fastigheterna är strategiskt belägna i respektive stads industriområden, med närhet till detaljhandel och i direkt anslutning till större motorvägar. Areim planerar för flera utvecklings- och förädlingssåtgärder i syfte att öka fastigheternas attraktivitet och energieffektivitet.

– Vi är väldigt glada över att ha förvärvat en välskött portfölj som kompletterar våra befintliga innehav. Potentialen inom detta segment i flera regionstäder är fortsatt god och det är glädjande att etablera en närvaro i Norrköping genom en av Areims hittills största transaktioner i segmentet. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra hyresgäster och att bidra till den fortsatta utvecklingen av fastigheterna i linje med vår strategi, säger Kristoffer Ultenius, Investment Director på Areim.

– Med denna försäljning fortsätter vi att frigöra kapital och att ytterligare stärka balansräkningen, säger Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.

Fastigheterna i portföljen ingår följande:

I Göteborg: tomträtterna till Tuve 86:2 och Tynnered 1:15, och i Mölndal: fastigheterna Gastuben 3, Hårddisken 3, Kryptongasen 8 och Neongasen 2.

I Huddinge: fastigheten Rektangeln 3, belägen vid Kungens kurva.

I Norrköping: fastigheterna Bronsen 2, Kopparn 10 och Platinan 1, samtliga belägna i Ingelsta industriområde.

I Västerås: fastigheterna Kranlinan 1, Traversföraren 1 och Traversföraren 3, som ligger i Erikslunds handelsområde, samt Sjöhagen 12.

Det senaste året har Areim utökat sin svenska lager- och lättindustriportfölj från cirka 275 000 kvadratmeter till cirka 365 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Portföljen består nu av cirka 80 fastigheter i Storstockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås och Norrköping och innehåller sedan tidigare även en betydande volym outnyttjade byggrätter och pågående nyproduktion.

Fastigheterna planeras att frånträdas från Corem till köparen Areim den 1 oktober 2025.