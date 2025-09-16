Transaktioner

Areim köper för 1,2 miljarder av Corem

Förvärvet – där Kopparn 10 på bilden ingår – innebär att Areim gör entré i Norrköping. Bild: Areim
Av: Redaktionen

Areim genomför sitt hittills största förvärv inom lager- och lättindustrisegmentet. Förvärvet består av 14 fastigheter i Stockholm, Göteborg, Västerås och Norrköping, med en uthyrningsbar yta om cirka 72 000 kvadratmeter. I och med förvärvet etablerar sig Areim i Norrköping.

Beståndet är uthyrt till cirka 92 procent – med ett hyresvärde på 111 miljoner kronor – och fastigheterna är strategiskt belägna i respektive stads industriområden, med närhet till detaljhandel och i direkt anslutning till större motorvägar. Areim planerar för flera utvecklings- och förädlingssåtgärder i syfte att öka fastigheternas attraktivitet och energieffektivitet.

– Vi är väldigt glada över att ha förvärvat en välskött portfölj som kompletterar våra befintliga innehav. Potentialen inom detta segment i flera regionstäder är fortsatt god och det är glädjande att etablera en närvaro i Norrköping genom en av Areims hittills största transaktioner i segmentet. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra hyresgäster och att bidra till den fortsatta utvecklingen av fastigheterna i linje med vår strategi, säger Kristoffer Ultenius, Investment Director på Areim.

– Med denna försäljning fortsätter vi att frigöra kapital och att ytterligare stärka balansräkningen, säger Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.

Fastigheterna i portföljen ingår följande:

I Göteborg: tomträtterna till Tuve 86:2 och Tynnered 1:15, och i Mölndal: fastigheterna Gastuben 3, Hårddisken 3, Kryptongasen 8 och Neongasen 2. 

I Huddinge: fastigheten Rektangeln 3, belägen vid Kungens kurva. 

I Norrköping: fastigheterna Bronsen 2, Kopparn 10 och Platinan 1, samtliga belägna i Ingelsta industriområde. 

I Västerås: fastigheterna Kranlinan 1, Traversföraren 1 och Traversföraren 3, som ligger i Erikslunds handelsområde, samt Sjöhagen 12.

Det senaste året har Areim utökat sin svenska lager- och lättindustriportfölj från cirka 275 000 kvadratmeter till cirka 365 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Portföljen består nu av cirka 80 fastigheter i Storstockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås och Norrköping och innehåller sedan tidigare även en betydande volym outnyttjade byggrätter och pågående nyproduktion.

Fastigheterna planeras att frånträdas från Corem till köparen Areim den 1 oktober 2025.

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster. Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt fokus på kontinuerlig förädling, stadsutveckling att finnas nära dig som kund. Vårt fastighetsbestånd är samlat i attraktiva lägen i storstadsområden och tillväxtregioner, lokaler som gör våra det möjligt för våra kunder att utveckla sin affär. Corem är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
Areim Corem Göteborg Huddinge Kristoffer Ultenius Mölndal Norrköping Peeter Kinnunen Stockholm Västerås

Läs också