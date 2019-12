Anette Frumerie. Bild: Besqab

Anette Frumerie blir ny vd för Rikshem

Karriär Anette Frumerie lämnar Besqab för att ta över som vd för Rikshem.

Anette Frumerie är civilingenjör från KTH och idag vd på bostadsutvecklaren Besqab. Hon har 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har bland annat arbetat på Skanska och JM. På JM hade Anette Frumerie ett flertal olika roller under sina 17 år på företaget, bland annat som affärsenhetschef, regionchef och projektchef och hon var också medlem i koncernledningen.

– Jag är väldigt glad att vi har lyckats rekrytera Anette Frumerie. Hon är en person med mycket energi, målinriktad och med ett tydligt affärsdriv. Kombinerat med sin långa erfarenhet av ledande roller inom bygg- och fastighetsbranschen har hon precis den erfarenhet och kompetens som Rikshem behöver när bolaget nu lägger mer fokus på ökad affärsutveckling som att utveckla fastighetsbeståndet och öka nyproduktionstakten, säger Bo Magnusson, styrelseordförande Rikshem.

– Rikshem lockar mig genom sin långsiktighet och vilja att kombinera affärsmässighet och samhällsengagemang. Jag ser verkligen fram emot att ta mitt affärssinne där jag alltid har värdeskapande i fokus och tillsammans med medarbetarna på Rikshem vara med och skapa god avkastning för Sveriges pensionstagare, säger Anette Frumerie, tillträdande vd på Rikshem.



Anette Frumerie rekryterades som vd till Besqab 2012 och har haft huvuduppdraget att expandera verksamheten med bibehållen lönsamhetsfokus.

– Anette har mycket framgångsrikt drivit företagets finansiella och operativa utmaningar och konsekvent levererat ett starkt resultat. Idag är Besqab ett annat bolag än vad det var för sju år sedan när Anette tog över. Besqab står nu väl rustat för att fortsätta växa verksamheten och öka antalet byggstarter, säger Olle Nordström, styrelseordförande i Besqab.

– Besqab är ett fantastiskt företag. Det är finansiellt starkt med engagerade och kompetenta medarbetare som levererar otroligt fina bostadsprojekt. Det har verkligen varit en förmån att få vara en del av Besqabs resa under den här tiden, säger Anette Frumerie.



Besqab inleder arbetet med att rekrytera en efterträdare omgående.



Anette Frumerie tillträder sin tjänst som vd för Rikshem senast den 4 juni 2020. Fram till dess fortsätter, enligt vad som tidigare kommunicerats, Per Uhlén som tf vd.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

