Analys: lönar sig hållbarhetssatsningarna i sektorn?

Av: Eddie Ekberg

Den 26 november är det dags för Stora Hållbarhetsdagen GBG på Elite Park Avenue Hotel. Det här är mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor och vill ha koll på de senaste trenderna och affärsmöjligheterna på området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Dagen inleds med en rejäl analys över läget för hållbarhetssatsningarna i sektorn – går de att räkna hem?


Miljö- och hållbarhetssatsningar är viktiga för varumärket och oftast finns det även ekonomiska incitament för ett hållbart företagande. Men hur ser de faktiska siffrorna ut? Betalar hyresgästerna mer för gröna lokaler? Och vilka segment behöver få bakläxa? Hur viktiga är egentligen certifieringarna – och avgör det värderingarna?
Svaren ges av Linda Kjällén, hållbarhetschef på CBRE, på Stora Hållbarhetsdagen GBG – årets mötesplats med 100 procent fokus på värdeskapande hållbarhetsarbete i bygg-/fastighetssektorn

Moderator är kunniga och populära Åsa Lindell och hon har Amanda Tevell vid sin sida som expertkommentator. Läs mer om henne och övriga talare här.

Partnerföretag är: Planima, Bona, Göteborg Energi, Bravida och Chargenode. Läs mer om dem här.

Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

