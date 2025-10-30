Stora Hållbarhetsdagen Göteborg

Analys: Är den gröna ekonomin hotad?

Linda Kjällén är hållbarhetschef på CBRE. Bild: Jonas Slättung
Av: Eddie Ekberg

Den 26 november är det dags för Stora Hållbarhetsdagen GBG på Elite Park Avenue Hotel. Det här är mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor och vill ha koll på de senaste trenderna och affärsmöjligheterna på området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Under dagen får vi en ordentlig uppdatering om läget för den gröna ekonomin – hur står sig egentligen de hållbara investeringarna i en makroekonomiskt osäker tid?

Är den gröna ekonomin runt om i världen hotad, när helt andra krafter har ett grepp om världspolitken? Miljö- och hållbarhetssatsningar är viktiga för bolagens varumärken och oftast finns det även ekonomiska incitament för ett hållbart företagande. Men hur ser de faktiska siffrorna ut? Betalar hyresgästerna mer för gröna lokaler? Och hur går det med investeringarna i en makroekonomisk osäker tid? Svaren ges av Linda Kjällén, hållbarhetschef på CBRE, på Stora Hållbarhetsdagen den 26 november på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Linda Kjällén.

CBRE Linda Kjällén

