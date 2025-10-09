Amaron växer i Helsingborg

Amaron Commercial Real Estate Fund förvärvar två kommersiella fastigheter i Helsingborg. Fastigheterna är belägna i Södra Väla Industriområde, Helsingborg, med en total yta och uthyrningsbar area om 7 948 kvadratmeter och dessa tillträds den 1 december 2025. Transaktionen utförs i bolagiserad form och finansiering sker via eget kapital och bankfinansiering.

Fastigheterna som förvärvas är Helsingborg Topasen 7 och Helsingborg Beryllen 1. Fonden fortsätter därmed sin expansion inom lätt industri, lager och kontor i Greater Copenhagen Region.

– Vi fokuserar geografiskt på Malmö, Lund och Helsingborg, och dessa förvärv kompletterar vår portfölj på ett effektivt sätt. Tack vare vårt befintliga förvaltningsupplägg kan vi snabbt och kostnadseffektivt integrera fastigheterna i vår förvaltning. Amaron har en tydlig hållbarhetsstrategi och vårt mål är att miljöcertifiera våra fastigheter för att både kunna erbjuda energieffektiva lokaler och bidra till ett bättre samhälle. Vi ser fram emot att utveckla ett nära samarbete med hyresgästerna, säger Martin Mildner, vd för Amaron Real Estate och fondförvaltare hos Amaron Fund Management.

Enckell Advokatbyrå har agerat köparens juridiska ombud i transaktionen och Relier Syd AB har förmedlat transaktionen på uppdrag av säljaren.