Akademiska Hus bygger nya studentbostäder i Göteborg

Akademiska Hus investerar cirka en halv miljard kronor i nya studentbostäder vid Gibraltarvallen på Campus Johanneberg i Göteborg. Satsningen skapar ett campusnära boende för över 300 studenter. Blockförhyrare är Stiftelsen Chalmers Studenthem.

De nya studentbostäderna får namnet Mira och kommer att bestå av en nybyggnation i åtta våningar som rymmer 101 lägenheter med plats för 309 personer. I bottenplan placeras gemensamma ytor i form av tvättstuga och cykelparkering. Satsningen är ett viktigt bidrag för att minska den studentbostadsbrist som råder.

– Vi vet att efterfrågan på studentbostäder är stor runt om i landet och därför arbetar Akademiska Hus engagerat med att skapa fler bostäder på campus. Det är viktigt för oss och i det här fallet Göteborg som en attraktiv studentstad. Bostäder bidrar dessutom till ett öppnare campus som blir levande dygnet runt, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Akademiska Hus har tecknat avtal om blockförhyrning av samtliga lägenheter i Mira med Stiftelsen Chalmers Studenthem som i sin tur kommer att vara den part som hyr ut bostäderna.

– Campusnärhet är ett av studenternas starkaste önskemål när det gäller boende och en nyckel till att locka talanger till både Chalmers och till Göteborg, säger Joakim Wallin, vd vid Stiftelsen Chalmers Studenthem.

Lägenheterna kommer att vara klassiska studentettor och duolägenheter för två personer. Här görs också plats för större lägenheter enligt Akademiska Hus studentbostadskoncept för delat boende. I dessa lägenheter bor upp till sex personer som alla har varsitt sovrum men som delar på kök, vardagsrum och badrum.

− Att dela boende har många fördelar. Det främjar social gemenskap och förhindrar ensamhet som många studenter känner när de flyttar till en ny stad. Dessutom är det bra ur ett hållbarhetsperspektiv när funktioner och ytor samutnyttjas, säger Linda Teng, konceptansvarig för student- och forskarbostäder på Akademiska Hus.

Det var i augusti 2023 som en ny detaljplan antogs för Gibraltarvallen, där marken till 90 procent ägs av Akademiska Hus. Detaljplanen möjliggör byggnation av nya bostäder, service och akademisk verksamhet tillsammans med ett nytt torg och en ny park och ger därmed förutsättningar för Campus Johanneberg att utvecklas till en än mer integrerad del av staden. Mira blir det första steget i att förverkliga detaljplanen. Utöver bostäder för studenter och forskare kommer byggnaden också att rymma en livsmedelsbutik samt mindre kommersiella lokaler i bottenplan.

Totalt omfattar Mira cirka 9 300 kvadratmeter. Fasaderna kommer att byggas av återbrukat tegel och byggnaden utrustas med trästomme, franska balkonger och glasad entrévåning mot Gibraltargatan. För att minska byggnadens energiförbrukning installeras solceller och värmeåtervinning från livsmedelsbutiken. Byggstart planeras ske i början av 2026 med möjlig inflyttning i studentbostäderna från vintern 2027.