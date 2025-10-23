Bolag

Corem ska göra bostäder av vakanta Ericssonytor i Kista

Corem ska göra bostäder av vakanta Ericssonytor i Kista
Corems vd, Rutger Arnhult. Bild: Corem
Av: Redaktionen

Det är tufft på marknaden, speciellt i Stockholm, konstaterade vd Rutger Arnhult under onsdagens rapportkonferens, men uppgav samtidigt att bolaget har sett en förbättring under de senaste veckorna, men att det fortfarande är en avvaktande marknad. Samtidigt meddelade han att planen för de 33 000 kvadratmeter som Ericsson lämnat i Kista är att göra bostäder av ytorna, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Orealiserade värdeförändringar under kvartalet uppgick till –495 miljoner kronor (21) för Corem och drevs av lägre värdering efter bolagets avyttring av fastigheten 28&7 i New York som gjordes till en lägre nivå än bolaget hoppats på samt nedvärderingar i Kista, kopplat till ytneddragningar från Tele2 och Ericsson.

– Där vill jag säga att vi inte delar den bilden som är i media att det är så himla negativt. Däremot är det inte heller så att det är starkt på något sätt, det är inte starkt någonstans, säger Rutger Arnhult under rapportkonferensen, återgett av Nyhetsbyrån Direkt.

Vad gäller ytorna på 33 000 kvadratmeter som Ericsson lämnat i Kista så uppger Rutger Arnhult att planen är att göra bostäder av ytorna. Om Ericsson-projektet sätts i gång så är det mest troligt att det görs i en JV-struktur med en aktör som vill ”hålla på med bostäder”, enligt Rutger Arnhult.

På en fråga om huruvida Corem, vars vakanser nu uppgår till 15 procent, kan komma att sälja av vakanser när marknaden förbättras svarar vd:n:

– Det tror jag. Om marknaden blir bättre kommer intresset öka ganska snabbt.

Rutger Arnhult menar att det fortfarande är lite avvaktande på marknaden och att en förbättring i ekonomin kommer behövas för att det ska ta fart ytterligare.

– Vi ser på möjligheterna att sälja av. Vi har några småsvansar och de ska vi såklart jobba på att bli av med och koncentrera portföljen.

Arnhult slår också fast att Corem arbetar vidare med försäljningar, men att bolaget inte längre är i behov av att sälja för att lösa skuld.

– Det är en stor skillnad, vi känner inte den pressen. En affär behöver inte ske här och nu, utan den kan ske om ett eller två år, säger han.

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster. Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt fokus på kontinuerlig förädling, stadsutveckling att finnas nära dig som kund. Vårt fastighetsbestånd är samlat i attraktiva lägen i storstadsområden och tillväxtregioner, lokaler som gör våra det möjligt för våra kunder att utveckla sin affär. Corem är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
Corem kvartal 3 kvartal tre kvartalsrapport Q3 Rutger Arnhult tredje kvartalet

Läs också