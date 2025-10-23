Corem ska göra bostäder av vakanta Ericssonytor i Kista

Det är tufft på marknaden, speciellt i Stockholm, konstaterade vd Rutger Arnhult under onsdagens rapportkonferens, men uppgav samtidigt att bolaget har sett en förbättring under de senaste veckorna, men att det fortfarande är en avvaktande marknad. Samtidigt meddelade han att planen för de 33 000 kvadratmeter som Ericsson lämnat i Kista är att göra bostäder av ytorna, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Orealiserade värdeförändringar under kvartalet uppgick till –495 miljoner kronor (21) för Corem och drevs av lägre värdering efter bolagets avyttring av fastigheten 28&7 i New York som gjordes till en lägre nivå än bolaget hoppats på samt nedvärderingar i Kista, kopplat till ytneddragningar från Tele2 och Ericsson.

– Där vill jag säga att vi inte delar den bilden som är i media att det är så himla negativt. Däremot är det inte heller så att det är starkt på något sätt, det är inte starkt någonstans, säger Rutger Arnhult under rapportkonferensen, återgett av Nyhetsbyrån Direkt.

Vad gäller ytorna på 33 000 kvadratmeter som Ericsson lämnat i Kista så uppger Rutger Arnhult att planen är att göra bostäder av ytorna. Om Ericsson-projektet sätts i gång så är det mest troligt att det görs i en JV-struktur med en aktör som vill ”hålla på med bostäder”, enligt Rutger Arnhult.

På en fråga om huruvida Corem, vars vakanser nu uppgår till 15 procent, kan komma att sälja av vakanser när marknaden förbättras svarar vd:n:

– Det tror jag. Om marknaden blir bättre kommer intresset öka ganska snabbt.

Rutger Arnhult menar att det fortfarande är lite avvaktande på marknaden och att en förbättring i ekonomin kommer behövas för att det ska ta fart ytterligare.

– Vi ser på möjligheterna att sälja av. Vi har några småsvansar och de ska vi såklart jobba på att bli av med och koncentrera portföljen.

Arnhult slår också fast att Corem arbetar vidare med försäljningar, men att bolaget inte längre är i behov av att sälja för att lösa skuld.

– Det är en stor skillnad, vi känner inte den pressen. En affär behöver inte ske här och nu, utan den kan ske om ett eller två år, säger han.