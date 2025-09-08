SLP och Sveafastigheter inkluderas i EPRA-index

SLP och Sveafastigheter har informerats av EPRA (The European Public Real Estate Association) att bolagen kommer att inkluderas i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index, EPRA-index, senare i september. EPRA-index är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar och används av institutionella investerare.

– Vi är glada över inkluderingen i EPRA-index som ökar synligheten mot en bredare investerarkrets och underlättar för internationella kapitalflöden till bolaget. Vi ser fram emot att fortsätta leverera på den inslagna vägen och skapa långsiktigt värde för både befintliga och nya aktieägare, säger Filip Persson, vd på SLP.

Indexberättigande granskas av indexleverantörerna FTSE Russell, EPRA och Nareit varje kvartal, där företagen bedöms utefter om de uppfylla minimikraven inom olika kriterier, så som information, likviditet, fri omsättning av aktier och inkomst genererad från fastigheter.

Att inkluderas i EPRA-index ökar vanligtvis ett företags synlighet hos investerare med aktiva investeringsstrategier såväl som med passiva fonder, ofta med positiva effekter på aktiernas likviditet och börsvärde.